Ксению Собчак раскритиковали из-за трусов на маленьком сыне

Ксению Собчак раскритиковали из-за трусов на маленьком сыне
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Подписчики светской львицы считают, что из нее – не очень хорошая мать.

Видеозапись с бани появилась в Instagram-аккаунте телеведущей сегодня, 7 августа. На записи мальчик сидит в шапочке, по его ногам легонько постукивают вениками, а сама Собчак комментирует происходящее. Некоторые поставили «лайк» и тут же забыли об увиденным, другие же нашли повод для критики. Подписчики звезды считают, что она зря надела на Платона трусы и настолько теплую шапочку. Также они обвинили Собчак в непоследовательности – на пляж она водит ребенка без нижнего белья, а в баню в нем.

В обсуждение вклинилась телеведущая, которая согласилась с комментатором, написавшим следующее: «Довели! Ребенка в бане в трусах моют!»

Напоминанием, что Ксения Собчак родила Платона от актера Максима Виторгана, с которым она развелась недавно. Ей приписывают роман с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Солнцев прокомментировал намерения Собчак выйти замуж за Богомолова.

инстаграм ксения собчак
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