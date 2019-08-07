В сеть выложили видео с места жесткого ДТП на «Сортвала»

На видео запечатлены участники аварии после происшествия.

Все случилось сегодня, 7 августа, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а затем подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД. Ведомство выложило видеозапись с последствиями страшной аварии.

По предварительным данным, водитель «Пежо» наехал на припаркованный на обочине грузовой автомобиль. После этого легковушку откинуло на мимо проезжающий автомобиль. В результате травмы получили четыре человека – три маленьких мальчика и женщина. Они получили серьезные травмы, а все остальные участники аварии отделались повреждениями.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела. Пока непонятно наверняка, как именно все произошло и почему.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны подробности инцидента с «Аллегро» в Зеленогорске.