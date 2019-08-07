Стали известны подробности инцидента с «Аллегро» в Зеленогорске

Скоростной поезд направлялся в Хельсинки.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем рассказали сначала очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП ЧП Угоны | Питер СПБ | патруль Зебры 2019″/ ВК. Информацию позже подтвердили в УТ МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, скоростной поезд «Аллегро» ехал в Хельсинки, когда перед ним вдруг пробежал мужчина. Он пытался проскочить перед составом, но не успел, за что поплатился жизнью. От полученных травм неизвестный скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дел. Установить личность погибшего пока не удалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очевидцы рассказали о погибшем под колесами поезда человеке в Зеленогорске. Люди уточняют, что на расписание поездов это никак не повлияло, так что «Аллегро» должен приехать без задержек.