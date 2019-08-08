Бюджетные «Ласточки» запустят между Петербургом и парком «Рускеала»

Дополнительные «Ласточки», следующие по маршрутам №825 и №826, запустят в связи с проведением III Международного музыкального фестиваля в Карелии.

В Карелии с 9 по 11 августа будет проходить фестиваль Ruskeala Symphony, поэтому от Санкт-Петербурга до горного парка «Рускеала» временно будут ходить «Ласточки» по специальной цене от 304 рублей, сообщили Gazeta.SPb в ОЖД.

В пятницу, 9 августа, в 13:20 и в субботу, 10 августа, в 08:00 с Финляндского вокзала отправятся дополнительные поезда «Ласточка» по маршруту №825.

В обратном направлении «Ласточки» №826 будут отходить 9 и 10 августа в 22:50 и 23:40 соответсвенно. Стоимость билетов начинается от 304 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия.