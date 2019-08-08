Двигатель ракеты взорвался под Архангельском, есть жертвы

Два человека погибли при взрыве, еще шесть пострадали. Фото: pixabay.com

Два человека погибли при взрыве, еще шесть пострадали. Фото: pixabay.com

В сторону Неноксы направляется вертолет с медицинскими бригадами.

Воинская часть загорелась в Северодвинске. Пострадало как минимум 10 человек, один погиб.

Пожар в Архангельской области начался на корабле, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы 8 августа. Сейчас на место происшествия летит санавиация: в сторону Неноксы движется вертолет с двумя медицинскими бригадами. У Неноксы расположен ракетный полигон ВМФ России.

Позже стало известно, что на полигоне взорвался реактивный двигатель ракеты, погибли два человека и пострадали шестеро, информацию подтвердили в Минобороны.

В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база, которая относится к Северному флоту. Население города составляет 183 тысячи человек.

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