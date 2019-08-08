Фигуру модели Синди Кроуфорд застыдили подписчики

Модель опубликовала фото с отдыха на озере в Канаде. Фото: Instagram

Модель опубликовала фото с отдыха на озере в Канаде. Фото: Instagram

Одну из самых известных моделей мира Синди Кроуфорд многие пользователи раскритиковали, после публикации фотографии в купальнике в социальной сети Instagram.

Пользователи соцсети довольно агрессивно восприняли фотографию, аргументируя свой комментарий возрастом модели. Другие заявили, что матери двоих детей должно быть стыдно за откровенность и оголенность. Однако 53-летняя американская модель в свои годы может похвастаться отличной фигурой.

Среди комментаторов есть и те, кто восхитился фигурой Кроуфорд и ее прекрасной физической формой. Положительных комментариев оказалось больше негативных.

Модель отдыхает на озере в Канаде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что моделью Victoria’s Secret стал трансгендер. Девушка поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Instagram.