До Купчино будет ходить новый автобусный маршрут из Соснового Бора

До Купчино будет ходить новый автобусный маршрут из Соснового Бора
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Теперь автобус №к403 будет ходить не из Большой Ижоры, как это было изначально, а из Соснового Бора.

По словам представителя АТП «Барс-2», автобусный маршрут №к403 будет начинать отъезжать от остановки возле ТЦ «Эдельвейс», после чего проедет через деревню Коваши до Большой Ижоры и затем вернется на свой привычный маршрут до станции метро «Купчино». Также этот маршрут будет проезжать через Ломоносов и КАД.

Кроме того, отмечается, что этот маршрут коммерческий, из-за чего на нем не будут работать социальные проездные билеты.

Автобус будет отправляться от остановки каждые полчаса, цена проезда составит 190 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Пассажиравтотранс» отказался от закупки современных автобусов.

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