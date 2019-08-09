Почему россияне предпочитают отдыхать за границей

Эксперты провели опрос и выяснили, почему путешественники предпочитают зарубежные курорты российским.

Сервис путешествий «Туту.ру» задал вопрос путешественникам, почему они летят на заграничные морские курорты, а не на российские. В опросе приняло участие порядка трех тысяч человек.

Результаты опроса показали, что более чем треть опрошенных считают, что отдыхать за границей дешевле (31%). Почти такое же количество путешественников уверены, что сервис за границей куда лучше российского (30%). Почти четверть респондентов ответили, что они просто хотят посмотреть на страны мира, поэтому не засиживаются в России (24%). Выяснилось, что на курортах черноморского побережья в России предпочитают отдыхать 15% путешественников.

Кроме того, сервис рассказал, какие страны наиболее популярны у туристов этим летом: Турция, Россия Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны причины наплыва туристов в Петербурге.