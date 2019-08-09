В центре Петербурга два «фотографа» с голубями ограбили китайского туриста

Двое молодых парней, которые фотографируют туристов с голубями, украли кошелек у путешественника из Китая. Фото: pixabay

Двое молодых парней, которые фотографируют туристов с голубями, украли кошелек у путешественника из Китая. Фото: pixabay

У иностранца стащили кошелек с российской и китайской валютой.

Возле крейсера «Аврора» правоохранители задержали двух карманников. Их подозревают в грабеже иностранного гражданина.

По данным АН «Оперативное прикрытие», днем 8 августа в полицию поступило сообщение от прохожей, которая рассказала, что двое молодых парней, которые фотографируют туристов с голубями, украли кошелек у путешественника из Китая, который не разговаривает по-русски.

Прибывшие на место полицейские задержали 27-летнего гражданина Украины и его напарника, у которого не было документов. Там же полиция застала 63-летнего пострадавшего, гражданина Китая. Украинский «фотограф» вытащил из кармана джинсов кошелек, в котором находились семь тысяч рублей и полторы тысячи юаней. После того, как китайцу вернули его кошелек, он наотрез отказался писать заявление.

В отношении украинца составлен протокол о незаконном пребывании на территории России, его будут судить. Соучастником преступления оказался 20-летний «фотограф» из Мурино. На него составлен протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Его отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у девушки украли кошелек в ресторане во Фрунзенском районе.