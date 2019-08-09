Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири

Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири
Фото: https://vk.com/lisamonetka

Все деньги, собранные с прослушиваний, певица обещала отдать на благотворительность.

Новый трек вышел в соцсети 9 августа. Его запостили во «Вконтакте» всего пару часов назад, но песню под названием «гори гори гори» уже лайкнули более 6,6 тысяч раз, а количество репостов вот-вот достигнет тысячи. Монеточка посвятила сингл одной из самых обсуждаемых проблем этого лета – пожарам в Сибири. Девушка поет о масштабах трагедии, а также о равнодушии, которое к ней привело.

» Смешно… в стране мультикультур / Закончилась культура», — говорится в тексте песни.

Елизавета пообещала, что все деньги, которые удастся собрать, она отправит на нужды Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях.

«Рассказывать о пожарах детям и взрослым и тушить очаги на ранних стадиях помогают добровольные лесные пожарные, на обучение и работу которых не хватает средств»

– написала Монеточка в своем сообществе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожары в Сибири способствуют ускорению таяния льдов в Арктике.

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