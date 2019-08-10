Грузовики в Петербурге падают и теряют грузы: дыни, арбузы, грунт

Утром в субботу сообщили сразу о трех “перевертышах” в Петербурге и окрестностях.

В Санкт-Петербурге и окрестностях за утро субботы 10 августа перевернулось три грузовых автомобиля. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал — но грузы машин высыпались на дорогу.

Первый самосвал с песком перевернулся около 10 часов недалеко от Приозерска и перегородил проезд для крупногабаритных автомобилей. Песок оказался на обочине: очевидцы заметили мужчин с лопатами у места ДТП.

Позже петербуржцы рассказали об упавшем на бок самосвале с грунтом: земля засыпала асфальт на Приморском проспекте. По предварительной информации, водитель слишком резко затормозил.

Наконец, “Газель” перевернулась на Новоприозерском: машина перевозила дыни и арбузы — бахчевые оказались на дороге.

Ранее GazetaSPb сообщила, что молодой петербуржец хотел сдать угнанный ВАЗ в металлолом.