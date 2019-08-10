Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, один человек погиб

Инцидент произошел в мечети в пригороде Осло. Один человек погиб. Стрелок арестован.

По данным полиции Осло, которые приводит РИА Новости, неизвестный устроил стрельбу в мечети в коммуне Берум, находящейся в пригороде Осло. Один человек убит, еще один пострадал. Преступника арестовали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Скорее всего, задержанный работал в одиночку.

Телекомпания NRK, сообщила, что в мечети было найдено несколько единиц огнестрельного оружия.

Полиция получила информацию о стрельбе в 16:45 по местному времени (17:45 по мск).

Все обстоятельства и мотивы нападавшего устанавливаются/

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