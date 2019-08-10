В Луге поставили ростовой памятник Пушкину

В Луге поставили ростовой памятник Пушкину
Этот памятник стал первым монументом в Ленобласти, который посвятили Пушкину. Фото: Правительство Ленинградской области

Празднование Дня города в Луге началось с открытия памятника русскому поэту.

В субботу, 10 августа, на набережной в городе Луга Ленинградской области поставили памятник Пушкину. Поэт упоминал город в одном из своих стихотворений: «Есть в России город Луга Петербургского округа…» Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛО.

По словам председателя общества краеведов Лужского района Александра Носкова, этот памятник стал первым монументом в Ленобласти, который посвятили Пушкину.

Кроме того, в Луге к празднованию 242-ой годовщины города открыли обновленную арт-улицу с «музыкальными» скамейками и инструментами. Жители города порадовались концертной программе, в которой участвовали творческие коллективы и исполнители. На набережной устроили «Дог-парад», фестиваль «Город цветов» и фестиваль шляп «Летняя рапсодия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Луги обсуждают музыкальные инструменты в центре города.

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В Луге поставили ростовой памятник Пушкину
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