В Турции украли яхту, подозревают россиянина

Полиция также задержала троих турков, подозреваемых в угоне испанской яхты за 3,5 млн евро.

Возле турецкого побережья правоохранители обнаружили яхту, которая была украдена еще в апреле текущего года в испанском порту Пальма. По подозрению в угоне задержаны четыре человека, находящиеся на борту, среди которых россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции.

«Были задержаны четыре человека, трое уроженца Турции и один — российской национальности, которые находились на борту», — говорится в сообщении.

Отмечено, что стоимость судна оценивается в 3,5 млн евро. Для того, чтобы отследить маршрут судна, испанские правоохранители задействовали систему международного сотрудничества. Сначала яхта была замечена в Греции, потом в Турции. У задержанных изъяли поддельные документы на судно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туроператоры назвали причины смерти десятков российских туристов в Турции.