Туроператоры назвали причины смерти десятков российских туристов в Турции

По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, к смерти приводит неосторожность туристов относительно состояния своего здоровья.
Осауленко дал комментарий относительно высказывания генерального консула России в Анталье Олега Рогозы, передает РИА Новости. Ранее Рогоза заявил, что с начала этого года в Турции погибли десятки российских туристов.
На заявление Осауленко ответил, что Турция является одним из самых популярных направлений туризма у жителей России. Он отметил, что в Анталье наблюдается самая высокая концентрация российских граждан с точки зрения массового туризма.
Он сообщил, что главной причиной смертей туристов является невнимательность к своему здоровью и незнание своих физических возможностей. Речь идет преимущественно о возрастных людях. Также некоторые туристы не могут адаптироваться к экстремальному климату.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристы из России вошли в «десятку» наиболее активных путешественников.