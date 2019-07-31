Туроператоры назвали причины смерти десятков российских туристов в Турции

По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, к смерти приводит неосторожность туристов относительно состояния своего здоровья.

Осауленко дал комментарий относительно высказывания генерального консула России в Анталье Олега Рогозы, передает РИА Новости. Ранее Рогоза заявил, что с начала этого года в Турции погибли десятки российских туристов.

На заявление Осауленко ответил, что Турция является одним из самых популярных направлений туризма у жителей России. Он отметил, что в Анталье наблюдается самая высокая концентрация российских граждан с точки зрения массового туризма.

Он сообщил, что главной причиной смертей туристов является невнимательность к своему здоровью и незнание своих физических возможностей. Речь идет преимущественно о возрастных людях. Также некоторые туристы не могут адаптироваться к экстремальному климату.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристы из России вошли в «десятку» наиболее активных путешественников.