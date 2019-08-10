Гоша Куценко спас человека в Выборге

Российский актер Гоша Куценко спас жителя Выборга от гибели.

Все случилось в Выборге, куда артист приехал для участия в кинофестивале «Окно в Европу». Он весь день находился в гостиничном номере, а вечером вместе с коллегами отправился в кинотеатр для представления своей новой картины, пишут «dni.ru»

На улице актер заметил лежащего на земле человека. Несмотря на спешку, Куценко не смог пройти мимо — он подошел к незнакомцу и начал тормошить его. Оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Актер помог бедолаге подняться на ноги, после чего тот побрел в сторону дома.

Отметим, что данный поступок актера, скорее всего, спас подвыпившего от проблем со здоровьем, ведь он запросто мог переохладиться на улице — в ту ночь было всего десять градусов тепла.

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