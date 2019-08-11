Дженнифер Лопес прилетела в Санкт-Петербург

Дженнифер Лопес прилетела в Санкт-Петербург
Шоу певицы называется "Это моя вечеринка". Фото: скриншот Instagram

Концерт в СКК начнется в 19:00, билетов почти не осталось.

Дженнифер Лопес прилетела в Санкт-Петербург, чтобы выступить с концертом в СКК. Мероприятие официально начнется в 19:00 в воскресенье 11 августа, но, скорее всего, поп-дива выйдет на сцену чуть позже.

Шоу, которое певица сейчас возит по миру, называется It’s my party — “Это моя вечеринка”. Впервые певица прибыла с гастролями в Санкт-Петербург в 2012 году — тогда ее приезд вызвал протесты коммунистов.

Самые дешевые из оставшихся билетов сейчас стоят от 7,5 тысяч рублей, а самые дорогие достигают в цене 25 тысяч. При этом билеты в фан-зону и на танцпол уже закончились. Вместимость СКК составляет около 25 тысяч зрителей — сейчас на концерт осталось от силы 350 билетов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Дженнифер Лопес прервала концерт в Майями для важного объявления.

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