Назвали причины возможного крушения экономики Украины

Высказался директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.

Недавно в YouTube-канала PolitWera Сергей Саливон поделился с ведущей своими взглядами на трудности в украинской экономике. Как отмечают РИА Новости, чиновник особенно акцентировал на проблемах с массовой миграцией и зависимости государства от внешних кредиторов.

Саливон также подчеркнул, что когда уехавшие заграницу перевезут свои семьи и прекратят отправку денег в Украину, ситуация сильно усложнится.

Кроме того эксперт назвал основным условие стабильности экономики в стране внешнее финансирование. Также он выразил недоверчивое отношение к экономической политике, проводимой командой Зеленского.

Ранее GazetaSPB сообщила о российском самолете, которому Украина позволила пролететь в своем воздушном пространстве.