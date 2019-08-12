Медведев побывал на первом Каспийском экономическом форуме

Медведев побывал на первом Каспийском экономическом форуме
Дмитрий Медведев выступает с речью. Фото: официальный сайт Правительства РФ

Российскую делегацию на форуме в Туркмении возглавил Дмитрий Медведев.

Сегодня 12 августа в Туркмении проходит первый Каспийский экономический форум. На событии присутствует делегация из России во главе с премьер-министром страны, как сообщает Правительство России.

На повестке дня обсуждение экономических вопросов, развития предпринимательства и инвестирования крупных проектов.

На форум также прибыли представители стран находящихся поблизости к Каспийскому региону. Дмитрий Медведев выступил перед участниками экономического форума и поделился планами провести второй по счету Каспийский форум в Астрахани.

Событие состоялось на территории национальной туристической зоны «Аваза», постояльцев которой начали выселять за неделю до предстоящей встречи.

Ранее GazetaSPB сообщила о мнении Дмитрия Медведева по поводу финальной игры «Зенит» — «Динамо».

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