В Петербурге и Мурманске почтят память о погибших на подлодке «Курск»

В Петербурге и Мурманске почтят память о погибших на подлодке «Курск»
Мемориал морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Фото: АиФ

Будут проведены панихиды по погибшим.

Сегодня 12 августа прошло 19 лет с момента трагедии на подлодке «Курск». В двух городах России пройдут панихиды по погибшим: в Санкт-Петербурге и Мурманске.

Ровно в полдень торжественно-траурное мероприятие начнется в северной столице в здании Николо-Богоявленского собора. А в два часа по полудню на Серафимском кладбище у мемориала подводной лодки «Курск» состоится заупокойная лития и возложение цветов.

Напомним, что на борту затонувшей подлодки находилось 118 человек, каждый из которых погиб. Причины потопления «Курска» до сих пор не названы.

Ранее GazetaSPB сообщила об ответе российского вице-адмирала американскому эксперту.

"Курск" панихида
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