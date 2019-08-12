Петербург назван одним из самых тусовочных городов России

Результаты опроса в соцсетях показали, какие российские города можно назвать наиболее подходящими для тусовок и веселья среди молодежи.

Результаты проведенного интернет-опроса показали, что в тройку самых тусовочных городов вошли Москва с 25,3% отданных голосов, Петербург (21,69%) и Сочи (18,07%). Следом за ними в первой пятерке разместились крымские Ялта (15,66%) и Севастополь (7,23%).

Самыми скучными городами российская молодежь признала Казань (6,02%), Екатеринбург и Краснодар (2,41%), а также Самара (1,2%).

Опрос пользователей в социальных сетях проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа в России и мире. Праздник отмечают с 1999 года. В этом году дату справляют 20-й раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы самые популярные парки и сады в Петербурге. Сад Сен-Жермен, находящийся на Литейном проспекте, стал самым популярным среди садов и парков Петербурга у туристов нынешним летом.