В Новом Девяткино построят Дом культуры за 416 млн рублей

В Новом Девяткино построят Дом культуры за 416 млн рублей
Новый Дом культуры должны сдать к 2021 году. Фото: pixabay

Строительство культурно-досугового центра пройдет в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» на 2019 года.

Как сообщают Gazeta.SPb в пресс-службе правительства Ленобласти, новый Дом культуры должны сдать к 2021 году. Согласно проекту, в здании предполагается переменная этажность от 4 до 7 этажей, включая один подземный этаж. В здании расположат зрительный зал на 600 посадочных мест, спортивный и хореографический залы, помещения, в которых будут проводиться кружки; кафе, а также залы для конференций.

Общая площадь Дома культуры составит более пяти тысяч квадратных метров. Здание будет находиться в деревне Новое Девяткино в Ленобласти, по адресу улица Школьная, 6.

Планируется, что здание, общей стоимостью в 416,7 млн рублей, будет построено к 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Мурино, Буграх и Новом Девяткино появятся новые школы и детсады. Всего во Всеволожском районе сдадут 15 детских садов и 3 школы.

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