Теперь и электросети

Теперь и электросети
Личный кабинет клиента. Фото: официальный сайт "Ленэнерго"

«Ленэнерго» запустила мобильное приложение.

Сегодня одна из крупнейших сетевых компаний «Ленэнерго» сообщила о запуске собственного приложения для мобильных телефонов. «Россети Ленэнерго» первая из компаний в данной сфере предоставила своим клиентам возможность решать вопросы удаленно и онлайн.

Согласно тексту сообщения, приложение позволит любому желающему произвести подключение к электрическим сетям в любое время и в совершенно любом месте при наличии доступ а в интернет.

Стартовала разработка на платформе IOS, впереди запуск на базе Android.

Теперь возможно не только оформить заявку удаленно, но и отслеживать ее статус в онлайн режиме.

Ранее GazetaSPB сообщила о презентации новой операционной системы Harmony OS.

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