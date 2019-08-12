Теперь и электросети

«Ленэнерго» запустила мобильное приложение.

Сегодня одна из крупнейших сетевых компаний «Ленэнерго» сообщила о запуске собственного приложения для мобильных телефонов. «Россети Ленэнерго» первая из компаний в данной сфере предоставила своим клиентам возможность решать вопросы удаленно и онлайн.

Согласно тексту сообщения, приложение позволит любому желающему произвести подключение к электрическим сетям в любое время и в совершенно любом месте при наличии доступ а в интернет.

Стартовала разработка на платформе IOS, впереди запуск на базе Android.

Теперь возможно не только оформить заявку удаленно, но и отслеживать ее статус в онлайн режиме.

Ранее GazetaSPB сообщила о презентации новой операционной системы Harmony OS.