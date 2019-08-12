Старший сын Дмитрий Пескова впервые показал возлюбленную

Молодой человек предпочитает не рассказывать о личной жизни.

Снимок с девушкой появился в Instagram-аккаунте сына пресс-секретаря Владимира Путина – Николая Пескова. Он не стал называть имени избранницы, лишь показал ее лицо. До этого завидный холостяк ни разу не говорил о любимой – он выкладывал фотографии либо с друзьями, либо в кругу семьи, но тут решил признаться в чувствах. Он назвал избранницу «сокровищем» и поинтересовался, действительно ли они похожи?

Подписчики Николая удивились, но девушка и парень имеют общие черты – некоторые отметили сходство глаз. Многие пожелали паре счастья – сына Пескова просят беречь возлюбленную. Пока что о девушке ничего неизвестно, возможно, однажды Николай расскажет что-то, а пока молодые люди наслаждаются отдыхом на курорте.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ксению Собчак раскритиковали из-за трусов на маленьком сыне. Подписчики светской львицы считают, что из нее – не очень хорошая мать.