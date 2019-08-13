Тучи заблокировали Персеиды в Петербурге и Ленобласти

Тучи заблокировали Персеиды в Петербурге и Ленобласти
Август — пора падающих звезд и наблюдать метеоритные дожди можно будет примерно до 24 августа. Фото: pixabay.com

Жители России делятся эмоциями от метеоритного дождя в социальных сетях.

Астрономы пообещали населению Земли метеоритный дождь. Пик звездопада Персеиды можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 августа.

В планетарии Санкт-Петербурга подтвердили, что пик видимости звездопада пройдет именно в сегодняшнюю ночь и посоветовали выехать за город, где городские огни не мешают смотреть на небо. Звезды должны были падать наиболее активно в 5 часов утра. Тем не менее, те, кто выехал на природу ради зрелища, был разочарован: в Ленинградской области туман и тучи не дали ничего увидеть. Зато жители Ленобласти засняли “нечто” в грозовом небе, как GazetaSPb сообщила ранее.

Фото: скриншот VK

Звездный дождь наблюдали по всей России и за его пределами — и сейчас жители разных городов делятся в соцсетях впечатлениями. В теории, август — пора падающих звезд и наблюдать метеоритные дожди можно будет примерно до 24 августа.

Фото: скриншот VK
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