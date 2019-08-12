Петербуржцы показали нечто в грозовом небе над городом

Водителям кажется, что природное явление напоминает торнадо.

Об этом стало известно сегодня вечером, 12 августа. Видеозаписью поделился автолюбитель в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидец пишет, что увидел нечто странное в грозовом небе над Новоприозерском шоссе на трассе Сортавала. В ролике видна туча действительно похожая на торнадо. Что за погодное явление наблюдали петербуржцы – до сих пор непонятно.

Напоминаем, что в этот понедельник в Северной столице вновь идет дождь – над городом нависли тучи, а температура воздуха составляет на данный момент плюс 18 градусов. Уже во вторник погода должна немного наладится – вероятность осадков не так высока, да и воздух успеет прогреться до плюс 22 градусов.

Видео: https://vk.com/spb_today

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что небо над Санкт-Петербургом разрежет метеорный дождь. Дождь из космоса ожидается в Петербурге в ночь с 12 на 13 августа 2019 года.