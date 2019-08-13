Мимо Петербурга пронеслось торнадо — его сняли на видео

"Вам точно в ту сторону надо?" - комментируют интернет-пользователи. Фото: скриншот VK

"Вам точно в ту сторону надо?" - комментируют интернет-пользователи. Фото: скриншот VK

МЧС Ленобласти выпускало предупреждение об усилении ветра до 15-17 м/с.

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео стихию, которая бушевала на окраинах Санкт-Петербурга вечером в понедельник 12 августа. Пользователи соцсетей разглядели на одной из записей торнадо.

Видео: https://vk.com/spb_today

Автор записи, опубликованной в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, рассказал, что на трассе “Сортавала” бушует гроза и показал интернет-пользователям странное темное облако, похожее на приближающийся ураган. Что именно увидели автомобилисты Ленобласти, точно неизвестно — по записи сложно сказать что-то определенное.

Спасатели МЧС в прогнозе на понедельник 12 августа обещали петербуржцам и жителям Ленобласти грозы и дождь. МЧС Ленобласти отдельно выпустило предупреждение об усилении ветра до 15-17 м/с. Смерчи или торнадо чаще всего появляются на территории США, но случаются и в Европе и Европейской части России, правда в северных регионах его редко наблюдают.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что тучи испортили петербуржцам метеоритный дождь.