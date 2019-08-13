Петербуржец свалился с Володарского моста в Неву

В Невском районе Петербурга гражданин свалился с моста в Неву. Мужчина смог самостоятельно доплыть до берега, откуда его забрали спасатели и скорая помощь. У гражданина обнаружены многочисленные ушибы и переохлаждение.

В реку 32-летний мужчина упал с Володарского моста сегодня, 13 августа. Как сообщает ГУ МВЧ России по Санкт-Петербургу, причина падения неизвестна.

Гражданину пришлось не долго сидеть в мокрой одежде, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу от дома 64 по Октябрьской набережной.

Ранее в GazetaSPb сообщали о разводе моста через Неву, который проходил днем. Мост разводили в честь праздничных мероприятий. 7 июля отмечался День работников морского и речного флота.