Итальянские туристы стали чаще ездить в Петербург

За первое полугодие количество туристов из Италии увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщили в Смольном, ссылаясь на данные УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Город успели посетить 1,5 миллиона иностранных туристов – это на 15% больше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом Северная столица пользуется большой популярностью среди туристов из Италии – если в 2018 году их приехала 19 тысяч, то на данный момент уже 30 тысяч туристов. Возрастает интерес к Петербургу также у туристов из Франции и Германии.

Отмечается, что весь 2018 год Россия и Италия сотрудничали, дабы развивать туризм. Так, например, итальянцам рассказывали о преимуществах города на Неве.

Напоминаем, что для увеличения турпотока решили ввести упрощенный визовый режим для иностранцев. Он вступит в силу в начале октября текущего года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в центре Петербурга два «фотографа» с голубями ограбили китайского туриста.