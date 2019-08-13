Мальчик, упавший с лестницы в Ленобласти, находится в медикаментозном сне

Врачи заявили, что начали его выводить из этого состояния. Пока непонятно, насколько удачно.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщает издание 47 новостей, ссылаясь на собственные источники. Двухлетний малыш упал с лестницы еще неделю назад. Он получил серьезные травмы и попал в больницу, где находится все это время. Малыша ввели в медикаментозный сон, чтобы провести сложную операцию. Она прошла успешно – специалисты смогли удалить внутричерепную гематому.

Теперь они предприняли попытку вывести его из этого состояния, но не говорится, чем все кончилось.

Напоминаем, что малыш якобы испугался кошки, после чего упал со второго этажа. Этого могло бы и не произойти, если бы на металлических перилах была балясины. Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СК возбудил дело после падения ребенка с лестницы в Светогорске.