Запретят ездить на старых машинах

Комитет Госдумы предлагает ввести новый запрет.

От комитета Госдумы по промышленности поступило предложение запретить использование транспортных средств по своему состоянию достигших предельного срока эксплуатации.

Как сообщает RT на русском, нововведения в форме проекта уже направлены на рассмотрение в Минтранспорта России и Министерство промышленной торговли.

Также приводятся данные ГИБДД, согласно которым, на территории страны из 60,5 миллионов имеющихся автомобилей 20,9 миллионов находятся в возрасте более 15 лет, а еще 10 миллионов эксплуатируются уже более десяти.

Министерство транспорта изучает предложенные идеи.

Ранее GazetaSPB сообщила о годовом ограничении движения в Ломоносовском районе.