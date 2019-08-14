Дочь губернатора Ленобласти стала двукратной чемпионкой России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в соцсети о спортивных успехах своей дочери Софьи, которая взяла золото на соревнованиях по стрельбе.

Спортсменка из Ленинградской области Софья Дрозденко выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по практической стрельбе. Об этом рассказал ее отец на своей официальной странице в «Инстаграм».

«Сегодня Софья стала двукратной чемпионкой России по практической стрельбе. Первая среди женщин в категории Стандарт и первая по дуэльной стрельбе. Поздравляю доченька!», — написал Дрозденко в своем аккаунте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко отреагировал на критику певицы Гречки. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посвятил высказыванию Анастасии Ивановой, более известной под псевдонимом Гречка, пост в Instagram-аккаунте. Он написал, что не стоит высказывать мнение, неподкрепленное реальными фактами.