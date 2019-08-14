Китай выдвинул армию в направлении Гонконга

Китай собирает военную технику Народной вооруженной полиции в Шэньчжэне, который граничит с Гонконгом.

На границу с Гонконгом, где уже несколько месяцев проходят многомиллионные протесты против законопроекта об экстрадиции, вводят войска. Колонны военной техники и грузовиков перекрывают шоссе и улицы города. Для стоянки техники выделили целый стадион.

Согласно официальной версии в Пекине, военная техника была пригнана для проведения крупномасштабных учений, которые никак не связывают с беспорядками.

Законопроект об экстрадиции позволит выдавать людей в Китай для судебного преследования. Закон подвергся критике представителей бизнеса, а также защитников прав человека, поскольку многие не доверяют судебной системе КНР. Вскоре после начала беспорядков законопроект сняли с рассмотрения, но это не помогло остановить массовые беспорядки, ставшие крупнейшими с 1997 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что все вылеты из Гонконга отменены из-за протестов.