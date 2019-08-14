В Петербурге собрали первые снегоуборочные машины

Сколько именно единиц готово – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает администрация Санкт-Петербурга. Финский концерн Wihuri Group произвел первые тракторы для уборки снега, которые смогут чистить тротуары зимой. Сколько именно – непонятно, но известно, что к началу зимы должны выпустить 110 спецмашин, о которых Смольный заранее договорился с заводом.

К слову, чиновники готовятся к снегам заранее – всего к осенне-зимнему сезону планируют купить около 500 единиц новой техники. Часть из них нужна, чтобы убирать тротуары, а другие – для чистки дорог.

Напоминаем, что Финский концерн основался в Левашево на Горском шоссе в апреле 2019 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на ЗСД столкнулись легковая машина и уборочная техника. После столкновения с уборочной техникой от автомобиля марки Chevrolet ничего не осталось. Водитель легковушки скончался.