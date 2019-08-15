Стал известен первый финалист Кубка Ленинградской области по футболу

В финале команда из Всеволожска сыграет с победителем матча "Волхов" - "Фаворит". Фото: pixabay

В финале команда из Всеволожска сыграет с победителем матча "Волхов" - "Фаворит". Фото: pixabay

В финал Кубка Ленинградской области по футболу вышла команда из Всеволожска, победившая со счетом 1:3 тосненский «Атлант» в гостевом матче.

Игра за выход в следующую стадию Кубка состоялась 14 августа в Тосно. Несмотря на то, что местные фанаты оказывали хозяевам поля громкую поддержку, в первом тайме матча забить смогли только всеволожцы.

Второй тайм команда из Тосно начала активнее, и даже забила один гол, однако гостям удалось вернуть себе преимущество и забила еще два мяча. Итог матча — 1:3. В финале команда из Всеволожска сыграет с победителем матча «Волхов» — «Фаворит» в Выборге.

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