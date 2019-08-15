На кладбище в Сосновом Бору появится более 500 новых мест

Кладбища в Сосновом Бору должно хватить еще на 4 года. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Кладбища в Сосновом Бору должно хватить еще на 4 года. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

На кладбище»Воронка-2″ в Сосновом Бору начались работы по строительству новых карт для захоронений. На кладбище создадут 576 новых мест.

В текущем году на кладбище «Воронка-2» планируется создать четыре новые карты, каждая из которых рассчитана на 144 места для захоронений. Таким образом, на кладбище появится 576 новым мест. При дальнейшем строительстве новых мест, кладбища в Сосновом Бору должно хватить еще на 4 года. Отметим, что кладбище «Воронка-2» предусмотрено для захоронений людей разных религий.

Контракт также предусматривает благоустройство территории кладбища — обустройство дорожек для пешеходов и проездов для транспорта.

Стоимость работ оценивается в 12 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Антон Кобзев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Пискаревском кладбище состоялась церемония в честь Дня окончания Ленинградской битвы.