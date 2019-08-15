В Приморском районе госпитализировали молодого гражданина, предположительно выпавшего из окна

В Приморском районе госпитализировали молодого гражданина, предположительно выпавшего из окна
Мужчина госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Санкт-Петербурга был госпитализирован молодой человек, предположительно упавший с высоты.

Сообщение о случившимся поступило в полицию днем ранее 14 августа. Сотрудникам сообщили, что в больницу был доставлен 20-летний гражданин с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Выясняются все детали.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании гражданина, который ударил мужчину ножом. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Все произошло в Приморском районе Северной столицы днем ранее, 14 августа. Злоумышленник нанес удар в результате конфликта.

госпитали ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти санкт-петербург
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