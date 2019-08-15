В Петербурге ограничат движение по Легковой и Левашовскому из-за кубка по велоспорту

В Петербурге ограничат движение по Легковой и Левашовскому из-за кубка по велоспорту
Ограничения движения будут введены 18 и 21 августа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице пройдет кубок города по велоспорту, в связи с чем будет введено ограничение проезда по Левашовскому шоссе и Легковой улице.

Согласно данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, в воскресенье, 18 августа, будет запрещено движение по Легковой улице с 10:00 до 17:00.

По Левашовскому шоссе нельзя будет проехать в следующую среду, 21 августа. От въезда к садоводству «Ветеран» до подъезда к д. 20, к. 2 по Левашовскому шоссе движение будет прекращено.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что трассы для велосипедов планируют обговорить с велосипедистами города. Предложения по составлению новых маршрутов принимаются до 30 августа настоящего года. К 1 августа было предложено пять маршрутов.

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