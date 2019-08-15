Петербуржцев пугают растущей заболеваемостью корью

Петербуржцев пугают растущей заболеваемостью корью
В Петербурге нет проблем с вакциной - в начале августа у медиков оставалось 17 тысяч доз препарата. Фото: pixabay

С начала 2019 года в Петербурге зафиксировано 79 случаев заболевания корью, что превышает показатель за весь прошлый год.

На минувшей неделе в Петербурге выявили еще два случая заболевания. По данным Роспотребнадзора, которые приводит «Мойка78«, к 12 августа количество больных составило 79 человек, 23 из которых — дети.

Петербург не укладывается в стандарты Всемирной организации здравоохранения уже второй год, согласно которым благополучной считается картина, когда на один миллион жителей выявляется один случай кори и не более пяти случаев «местной» передачи болезни.

В Роспотребнадзоре рассказали, что основной причиной роста заболеваемости является сниженный прививочный статус населения. Согласно данным городского комитета по здравоохранению, в Петербурге нет проблем с вакциной — в начале августа у медиков оставалось 17 тысяч доз препарата.

Также известно, что практически каждый третий случай заболевания корью — «завозной». Опасность исходит от нелегальных трудовых мигрантов, которые находятся вне зоны досягаемости врачей. Корь также могут «привезти» и из благополучных стран, например Италии, Турции, Таиланда, или Бали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в несколько раз увеличилась заболеваемость корью.

болезнь здоровье корь новости спб роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мост на Боровой одновременно «поймал» два грузовика
Лавров: мирный договор с Японией возможен
Валуев решит проблемы с мусором в Петербурге
80 тысяч клиентов открыли вклад в МКБ этим летом
Погода спасла жизнь пропавшему в Омской области ребёнку
Рыбный цех на Пулковском шоссе удалось потушить
До окончания приема заявок на конкурс «Золотой Трезини» осталось два месяца
«Торговая война» между КНР и США набирает обороты