Петербуржцев пугают растущей заболеваемостью корью

В Петербурге нет проблем с вакциной - в начале августа у медиков оставалось 17 тысяч доз препарата. Фото: pixabay

В Петербурге нет проблем с вакциной - в начале августа у медиков оставалось 17 тысяч доз препарата. Фото: pixabay

С начала 2019 года в Петербурге зафиксировано 79 случаев заболевания корью, что превышает показатель за весь прошлый год.

На минувшей неделе в Петербурге выявили еще два случая заболевания. По данным Роспотребнадзора, которые приводит «Мойка78«, к 12 августа количество больных составило 79 человек, 23 из которых — дети.

Петербург не укладывается в стандарты Всемирной организации здравоохранения уже второй год, согласно которым благополучной считается картина, когда на один миллион жителей выявляется один случай кори и не более пяти случаев «местной» передачи болезни.

В Роспотребнадзоре рассказали, что основной причиной роста заболеваемости является сниженный прививочный статус населения. Согласно данным городского комитета по здравоохранению, в Петербурге нет проблем с вакциной — в начале августа у медиков оставалось 17 тысяч доз препарата.

Также известно, что практически каждый третий случай заболевания корью — «завозной». Опасность исходит от нелегальных трудовых мигрантов, которые находятся вне зоны досягаемости врачей. Корь также могут «привезти» и из благополучных стран, например Италии, Турции, Таиланда, или Бали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в несколько раз увеличилась заболеваемость корью.