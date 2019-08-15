В Турции предлагают запретить систему «все включено» в отелях

В Турции предлагают запретить систему &#171;все включено&#187; в отелях
По мнению турецких торговцев и ремесленников, система "все включено" уничтожает их бизнес. Фото: pixabay

Предприниматели турецких курортов Сиде и Аланья обратились к правительство с просьбой ограничить стандарты систем «все включено» в отелях.

Турецкие продавцы предлагают изменить стандарты системы «все включено», сообщает Ассоциация туристических операторов в России. В сообщении отмечается, что Торгово-промышленная палата Манавгата, расположенного возле города Сиде, отправила письмо в министерство туризма и культуры в стране. Эксперты просят ведомство пересмотреть стандарты all inclusive и выявить районы, где работа отелей с таким форматом обслуживания не нанесет вред другому бизнесу.

По мнению турецких торговцев и ремесленников, система «все включено» уничтожает их бизнес, а изменения стандартов этого формата позволят добиться «честно конкуренции» за расходы гостей между продавцами и отелями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции.

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