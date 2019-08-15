Краснопутиловскую улицу завалили снегом

На юге Санкт-Петербурга решили отремонтировать канализацию.

Жители южной части Санкт-Петербурга сегодня имели возможность увидеть летний снег. На Краснопутиловской улице ремонтировали трубы.

Фотографии снега появились в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в социальной сети вечером в четверг 15 августа. Как объяснили “сведущие” пользователи Интернета, рабочие приступили к ремонту канализации и пригнали на Краснопутиловскую морозильную установку. Она позволила заморозить текущее по трубам и произвести работы.

Сейчас снег уже убрали. Жители Санкт-Петербурга, кто-то с тоской, а кто-то с радостью, констатируют приближающиеся холода. Пользователи соцсетей в рамках шутки призывают Смольный заняться уборкой снега.

Стоит отметить, что правительство Санкт-Петербурга помнит, какой выдалась последняя зима, и уже закупает технику для уборки снега, о чем GazetaSPb сообщила ранее.