Петербургу и Ленобласти пророчат утреннюю грозу в пятницу

Петербургу и Ленобласти пророчат утреннюю грозу в пятницу
Скорость ветра составит до 10 м/с. Фото: pixabay.com

Ветер и короткие дожди пройдут и наступят солнечные выходные.

Пятница может оказаться дождливой для Петербурга и Леноласти. Утром в Северной столице и вокруг нее прогремит гром.

Дожди должны оказаться кратковременными, сообщают спасатели МЧС как Петербурга, так и Ленобласти 14 августа. Тем не менее, утром в пятницу 15 августа может начаться гроза. Синоптики предвещают Северной столице и Ленобласти умеренный ветер — он может достигать 10 м/с. При такой погоде в дождь зонты могут и не помочь.

В целом пятница обещает оказаться ни теплой, ни холодной с температурой в 20-22 градуса. Сейчас в городе 13 ночных градусов. Пока что синоптики предвещают петербуржцам ясные выходные с жарким солнцем и без атмосферных осадков.

Ранее GazetaSPb сообщила, что сегодня в Северной столице на улице заметили снежные сугробы.

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