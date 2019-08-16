Продюсера Рушана Насибулина отправили под домашний арест

Городской суд Петербурга изменил наказание продюсеру Рушану Насибулину, которого арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Теперь он будет ждать окончания расследования под домашним арестом.

Меру пресечения для Насибулина изменили на домашний арест. Его заключили под стражу в рамках уголовного дела о хищении 0 миллионов рублей, которые были выделены компанией «Инмед» ради компенсации затрат на технические исследования в сфере мембранных материалов для одежды.

Одновременно с ним арестовали предпринимателя Александра Внучкина. Евгения Насибулина, дочь продюсера, успела покинуть страну, следствие считает ее причастной к преступлению.

Добавим, что Рушан Насибулин является продюсером фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Друг Кудрина» арестован по делу о хищении бюджетных денег. 18 июля суд назначил продюсеру Рушану Насибулину, задержанному вчера по делу о мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на срок до 27 августа.