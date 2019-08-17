День рождения отметят Ленинградский зоопарк и Стерльна

Свой день рождения отпразднует Ленинградский зоопарк, ему исполнилось 154 года.

Празднование начнется в 12:00 и продлится до 17:00. В рамках мероприятия «Очевидное –невероятное» гостей ждет познавательная программа. Для маленьких и больших посетителей будут оборудованы интерактивные площадки. Также пройдут показательные кормления и прогулка с животными.

Еще один день рождения сегодня отмечает поселок Стрельна. Празднование 519 лет начнется с 11:30.

Праздник откроют сотрудники Пожарно-спасательного отряда им. Князя Львова показательными выступлениями. Также состоится церемония награждения почетных жителей старейшего пригорода. Для жителей выступят известные группы, такие как «140 ударов в минуту, «Восток» и «краски».

Все пройдет на площади Асхата Зиганшина, по адресу улица Орловская, 4.

Ранее в GazetaSPb сообщали о других праздничных мероприятиях, которые пройдут в Петербурге и Ленобласти сегодня, 17 августа.