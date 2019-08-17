Водитель Ford влетел в дерево и чуть не погиб

Ночью в субботу, 17 августа, иномарка врезалась в дерево, водитель чудом остался жив. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Все произошло в Выборгском районе Ленобласти. Водитель иномарки Ford в результате потери управления съехал в кювет, где влетел в дерево.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу и области, инцидент произошел на дороге «Молодежное – Верхнее Черкасово». Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала водителя в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовой аварии, в результате которой загорелся автомобиль и погиб один из водителей. Иномарки столкнулись во время попутного движения, в результате чего одна из них оказалась в кювете, а другая выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком.