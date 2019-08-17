Петербуржцы рассказали, как проводят выходные

Около трети опрошенных петербуржцев развлекаются в субботу и воскресенье. Фото: pixabay.com

Около трети опрошенных петербуржцев развлекаются в субботу и воскресенье. Фото: pixabay.com

Лишь у 8-9% респондентов на уикенд приходятся рабочие дни.

Петербуржцы рассказали, как проводят выходные. Около трети развлекаются в уикенд, тогда как четверть занимается домашними заботами.

Около 32% респондентов рассказали, что встречают в субботу и воскресенье с друзьями, гуляют, ходят в кино, театр, музей, на концерты, сообщили GazetaSPb аналитики соцсети “Фотострана” 17 августа. Эксперты опросили 800 жителей Санкт-Петербурга.

Примерно 27% заканчивают рабочие дела, накопившиеся за неделю, плюс занимаются домашними проблемами. Еще 20% остаются дома с семьей или идут в гости к родителям или другим родственникам. Всего 12% посвящают уикенд хобби, личным проектам и саморазвитию. Оставшиеся 8-9% ответили, что работают, пока все остальные отдыхают.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Кремле прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели.