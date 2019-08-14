В Кремле прокомментировали инициативу с введением четырехдневной рабочей недели

Эта тема пока не обсуждалась в администрации президента и не является одной из важнейших.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он заявил, что в Кремле в курсе обсуждений о сокращении рабочей недели с пяти дней до четырех. Идею пока никто не обсуждал с президентом и этот вопрос не стоит в повестке дня.

Напоминаем, что с предложение выступила Федерация независимых профсоюзов России. Они хотят, чтобы люди работали четыре дня в неделю, не пять без снижения зарплат. Это, считают инициаторы, позволит оптимизировать время труда и отдыха.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже комментировал идею, отметив, что благодаря техническому прогрессу сокращение возможно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Минтруда рассмотрят идею о четырёхдневной рабочей неделе.