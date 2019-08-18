Более 80 жизней унес взрыв на свадьбе в Кабуле

На свадьбе в столице Афганистана неизвестные устроили кровавую бойню.

В субботу 17 августа в 21:10 по московскому времени на празднованиях в Кабуле произошел взрыв. Сначала различные источники сообщали о 20 жертвах, затем цифра выросла до 63 погибших и 180 пострадавших, по данным TOLO News

Спецслужбы начали расследование, однако пока ни одна из преступных группировок, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за трагедию.

Пресс-секретарь МВД Афганистана сообщил, что по главной версии взрыв совершил террорист-смертник.

Очевидцы сообщают, что во время произошедшего в банкетном зале Shahr-e-Dubai, где праздновалась свадьба, находились десятки человек.

Ранее GazetaSPB сообщила о последствиях взрыва под Северодвинском.