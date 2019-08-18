Двух россиян, взобравшихся на гору в Грузии, спасли

Один человек получил травму ноги во время покорения вершин.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, передают РИА Новости.

Россияне пытались взобраться на гору Ушба, но один из экстримщиков повредил ногу. Это помешало продолжить путь, спуститься самостоятельно туристы тоже не смогли. К счастью, их спустили грузинские спасатели.

Горе-путешественников доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Жизням россиян не грозит опасность. Уточняется, что россияне отправились в путь без проводника.

Напоминаем, что до этого с Ушбы спускали украинских туристов, которые пострадали во время подъема. Дело в том, что гора пускай и не самая высокая, но она является достаточно сложной для восхождения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Ульяновке. Как сообщили на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области, квартира горела полностью. К месту происшествия были направлены дежурные смены. Ликвидировать пожар удалось семи сотрудникам и двум единицам техники.