Фельдшеры из Петербурга взобрались на Эверест с флагом скорой помощи

Медикам пришлось потратить несколько лет на подготовку к восхождению и вот – цель достигнута.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщается на странице станции в социальной сети «Вконтакте». Эльбрус смогли покорить фельдшеры подстанции номер 25 – Максим Мишин и Анастасия Галанцев. Они, взобравшись на гору, развернули флаг – на нем изображен Троицкий мост, а также кареты скорой помощи. На полотне написано: «Мы готовы Вам помочь».

В посте сказано, что для достижения цели понадобились годы тренировок. Первый раз Максим и Анастасия попробовали взобраться на Эверест еще в 2016 году, но тогда ничего не вышло. Спустя три года они сделали то, чего так хотели.

Отмечается, что фельдшеры около двух недель находились в условиях кислородного голодания. Они пожаловались на усталость и стертые ноги в кровь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы, пропавшие на Эльбрусе, нашлись самостоятельно.